Previsioni del tempo in Campania: meglio stare attenti a Napoli e Salerno (Di sabato 15 aprile 2023) Benvenuti amici di , ecco l'appuntamento quotidiano con le Previsioni di oggi! Quali saranno le vicende metereologiche di oggi a - e non solo a -Napoli e Salerno? Vediamolo insieme! Napoli ed area Vesuviana Oggi, a Napoli, si prevede un clima di pioggia moderata con un'umidità relativa del 90%. La temperatura media sarà di circa 12.3°C, con una temperatura minima prevista di 11.49°C e una massima di 12.99°C. La velocità del vento sarà di circa 7.1 km/h e la nuvolosità raggiungerà il 100%. Per affrontare questo tipo di meteo, è consigliabile indossare abiti impermeabili e scarpe antiscivolo per evitare cadute accidentali sulle superfici bagnate. Si consiglia inoltre di parcheggiare i veicoli in zone coperte o all'interno dei parcheggi sotterranei per evitare inutili guasti causati dalle intemperie.

