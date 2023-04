Presidente-Ultras | Finalmente!

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#Napoli, tensioni con gli ultras: la prefettura dispone la scorta al presidente Aurelio #DeLaurentiis+++ - vittorioalbino : RT @annatrieste: Comunque. Questo di @ADeLaurentiis con gli ultras non è un colpo di teatro, è un botto, è un colpo di genio. Gliene va dat… - napoli102000 : RT @annatrieste: Comunque. Questo di @ADeLaurentiis con gli ultras non è un colpo di teatro, è un botto, è un colpo di genio. Gliene va dat… - annatrieste : Comunque. Questo di @ADeLaurentiis con gli ultras non è un colpo di teatro, è un botto, è un colpo di genio. Gliene… - vero_fiero : Bellissima foto da libro Cuore del presidente #DeLaurentiis con i capi ultras... Indubbiamente questo signore è il… -

9 In una stagione da sogno per il Napoli c'è un elemento che ha fatto tanto discutere, specialmente nelle ultime settimane.azzurri e ilDe Laurentiis mai in grande sintoni a con gli scontri a distanza che si sono acutizzati in occasione del match contro il Milan di tredici giorni fa quando sono partite ...Un incontro di quasi due ore all'interno dello stadio Maradona per sancire la pace. Come si evincere dal tweet delAurelio De Laurentiis con tanto di foto sorridente con tutti i capidelle curve. Insomma il dialogo è ripartito e oggi contro il Verona tutto lo stadio intero tiferà. Se poi si ...Aurelio De Laurentiis incontra i gruppiazzurri dopo le frizioni delle scorse settimane. Ildel Napoli ha postato sui social una foto, in cui appare sorridente, insieme ad alcuni rappresentati del tifo organizzato ...

De Laurentiis incontra i capi ultras del Napoli, è pace: Presidente e ... Fanpage.it

Il faccia a faccia tra Aurelio De Laurentiis e gli ultras del Napoli è avvenuto sotto il controllo elle forze dell'ordine ed è servito finalmente a stemperare un po' gli animi.«Napoli siamo noi. Presidente e tifosi uniti per vincere!». La grande pace sembra fatta. Aurelio De Laurentiis incontra i rappresentanti del tifo ultras di Curva A e B insieme con ...