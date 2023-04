Presentata la lista ‘Rinascita e orgoglio per San Salvatore’ | nuove adesioni al gruppo

Leggi su anteprima24

(Di sabato 15 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoladi Rinascita eper San Salvatore in corsa per le elezioni amministrative di maggio. Ieri, un nuovo accordo: il movimento politico “Civica”, in particolare Nicola Pacelli e Federica Vitelli, si schiera al fianco del“Rinascita eper San Salvatore Telesino” con Leucio Porto sindaco in occasione delle prossime elezioni amministrative del 14 e 15 maggio. “Tutti uniti”, si legge sulla pagina social di “Rinascita eper San Salvatore” che dopo ilconsiliare “AutonomaMente” accoglie con entusiasmo Pacelli e Vitelli. “Era necessaria una decisione responsabile per garantire le condizioni di una competizione elettorale seria”, dichiara Nicola Pacelli, fondatore e principale protagonista ...