Preoccupano gli ultimi segnali sui problemi Rabona Mobile oggi 15 aprile (Di sabato 15 aprile 2023) Bisogna analizzare con grande attenzione i nuovi sviluppi relativi ai problemi Rabona Mobile, visto che la rete ancora non funziona oggi 15 aprile. Sufficiente farsi un giro sui social, infatti, per comprendere che la situazione non sia cambiata più di tanto rispetto a quanto vi abbiamo riportato ieri con un altro pezzo sulla vicenda. Il disservizio relativo agli SMS, come tutti sanno, da alcuni giorni si è diffuso purtroppo anche alla navigazione internet, rendendo impossibile la vita ai clienti che hanno deciso di dare fiducia a questo marchio da quando è stato lanciato sul mercato. Nuovi riscontri dall'assistenza sui problemi Rabona Mobile oggi 15 aprile: la rete ancora non funziona Il presupposto dal quale ...

