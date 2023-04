Premier League LIVE: Aston Villa-Newcastle 1-0. Poi Tottenham, Lampard contro De Zerbi e City-Leicester (Di sabato 15 aprile 2023) Torna in campo la Premier League con il programma del sabato della 31esima giornata che prevede ben 7 gare. Si parte subito alle 13.30 con il... Leggi su calciomercato (Di sabato 15 aprile 2023) Torna in campo lacon il programma del sabato della 31esima giornata che prevede ben 7 gare. Si parte subito alle 13.30 con il...

Pronostici calcio di oggi, consigli del 16 aprile 2023

I consigli del giorno 16 aprile 2023 sono dedicati alla trentesima giornata del campionato di Serie A e ai posticipi di Serie B e Premier League. Domenica 16 aprile si giocano la trentesima giornata del campionato di Serie A e i posticipi di Serie B e Premier League. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare, ...

Ted Lasso: perché farsi spiegare Maradona da una serie USA

Sudeikis interpretò questo fantomatico allenatore americano di una squadra di calcio inglese in una serie di spot che NBC Sports trasmise per pubblicizzare la messa in onda della Premier League ...

EA Sports FC fa una promessa importante ai fan: "Resterà ancora tutto ciò che amate di FIFA"

Un aspetto che potrebbe diventare ancora più evidente qualora venisse confermata la partnership di spessore con la Premier League: secondo un report attualmente non confermato dai diretti interessati,...

Quando la Serie A era la Premier League

West Ham, Scamacca operato al ginocchio: "Tornerò più forte di prima"

Gianluca Scamacca commenta guardando al futuro con ottimismo l'infortunio al ginocchio che, di fatto, ha già messo la parola fine alla sua prima stagione in Premier League. L'ex attaccante del ...

QUI SPORTING - Amorim piace al Chelsea

Ruben Amorim, tecnico dello Sporting Lisbona, avversario della Juventus nella doppia sfida dei quarti di finale di Europa League, potrebbe proseguire la propria carriera in Premier League: stando ...