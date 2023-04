Premier League | Bournemouth-Tottenham inizia in ritardo

(Di sabato 15 aprile 2023) Leggeroper. La partita diinizierà con qualche minuto di. La squadra di Stellini cerca tre punti cruciali per la corsa europea. Il– che si presenta con l’ex Roma Vina nell’undicile – insegue una vittoria per la salvezza. Per il fischio d’inizio, previsto alle 16:00, bisognerà aspettare qualche minuto. Aggiornamento La partita è stata posticipata alle 16:15. Il motivo? Un incidente stradale che ha rallentato l’arrivo delle due squadre (e del pubblico) allo stadio. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 45 - Erling #Haaland è il 1° calciatore nella storia della Premier League a segnare 45 gol in una singola stagione… - fla_infos : Cotado no Flamengo, Jorge Sampaoli tem proposta para treinar o Nottingham Forest, da Premier League - calcioinglese : Se il Luton dovesse ottenere la promozione in Premier League, Pelly-Ruddock Mpanzu diventerebbe il primo giocatore… - Luxgraph : Scamacca ko, stagione finita: operato al ginocchio - ssergorp_ : RT @pallonatefaccia: La Premier League cambia: dalla stagione 2026/2027 non sarà più possibile avere un'azienda di scommesse come sponsor p… -

Tanti impegni ravvicinati in questo mese di aprile per la formazione allenata da Massimiliano Allegri, chiamata a far bene non solo in campionato ma anche in Europae in Coppa Italia. Trofei ...La vittoria dell'Aston Villa sul Newcastle apre il programma della 31ª giornata di. Riflettori ora puntati su Stamford Bridge per Chelsea - Brighton. Alle 18.30 italiane il City ospita il Leicester nel primo atto della lotta al titolo del weekend. Aston Villa - Newcastle 3 - ...Continua lo splendido momento dell'Aston Villa, che nell'anticipo delle 13:30 della trentunesima giornata di2022/2023 ha travolto con un secco 3 - 0 il Newcastle terza forza del campionato. Per i padroni di casa si tratta della quinta vittoria consecutiva, che consente loro di rilanciarsi ...

Quando la Serie A era la Premier League Undici

Copyright © 1999-2023 RTI S.p.A. Business Digital – P.Iva 03976881007 – Tutti i diritti riservati – Per la pubblicità Mediamond S.p.A. – RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) ...L'attaccante azzurro chiude in anticipo la sua prima stagione in Premier League con la maglia del West Ham LONDRA (Inghilterra) - Si chiude in anticipo la prima stagione di Gianluca Scamacca in Premie ...