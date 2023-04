Premier League 2022/2023: ancora Haaland con una doppietta, 3-1 al Leicester (Di sabato 15 aprile 2023) Altro successo per uno straripante Manchester City, che nel match valevole per la 31esima giornata di Premier League 2022/2023 piega il Leicester. Finisce 3-1 all’Etihad Stadium e il protagonista è, come sempre, Erling Haaland, che realizza una doppietta fondamentale. Il norvegese dà spettacolo, segnando due reti in poco più di 10 minuti, di cui una su rigore. L’altra rete, che poi è stata quella che ha aperto le marcature, è stata quella di Stones. Gol della bandiera ospite firmata dall’ex Kalechi Iheanacho. City come sempre a -3 dall’Arsenal primo, Leicester penultimo, fermo a 25 punti. HIGHLIGHTS SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 15 aprile 2023) Altro successo per uno straripante Manchester City, che nel match valevole per la 31esima giornata dipiega il. Finisce 3-1 all’Etihad Stadium e il protagonista è, come sempre, Erling, che realizza unafondamentale. Il norvegese dà spettacolo, segnando due reti in poco più di 10 minuti, di cui una su rigore. L’altra rete, che poi è stata quella che ha aperto le marcature, è stata quella di Stones. Gol della bandiera ospite firmata dall’ex Kalechi Iheanacho. City come sempre a -3 dall’Arsenal primo,penultimo, fermo a 25 punti. HIGHLIGHTS SportFace.

