Premier: il Newcastle crolla con l'Aston Villa. LIVE: Lampard 1-1 con De Zerbi. Pari Tottenham. Poi City-Leicester

Torna in campo la Premier League con il programma del sabato della 31esima giornata che prevede ben 7 gare. Si parte subito alle 13.30 con il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CronacheTweet : Newcastle battuto per 3-0 grazie a 2 gol e un assist di Ollie Watkins, il bomber del momento in Premier League. I V… - sportface2016 : #PremierLeague Continua a vincere l'#AstonVilla, si arrende anche il #Newcastle - DIRETTADCM : L’Aston Villa di Unai Emery surclassa il Newcastle ?? Dal 21 Gennaio Ollie Watkins ha siglato 11 gol in 12 partite… - rossofabricio : Aston Villa metendo 3 a 0 na melhor defesa da Premier League (Newcastle). Com direito a Hat-trick do Watkins, e ainda teve gol anulado. - sportli26181512 : Premier League, i risultati della 31^ giornata: Aston Villa-Newcastle 1-0 LIVE: Inizia la 31^ giornata di Premier L… -