Premier | De Zerbi stende il Chelsea | Tottenham ko al 95'! LIVE | Manchester City-Leicester 1-0

La squadra di De, che ora ha 49 punti in 29 partite, gioca di gran lunga il miglior calcio dellae chiude il primo tempo con 12 tiri, il massimo per un avversario dei Blues nel loro ...... match della trentunesima giornata diLeague 2022/2023. Gallagher sblocca il risultato in avvio su assist di Mudryk, ma gli uomini di Derimontano grazie ai gol di Welbeck (42 ) ed ...La cura Lampard non funziona in casa Chelsea. Il Brighton batte i Blues 2 - 1 e si porta (con 2 partite in meno) a - 1 dall'Aston Villa sesto in classifica. La squadra di Depassa in svantaggio al 14 , quando Gallagher su intuizione di Mudryk firma l'1 - 0. Ma Welbeck (42 ) ed Enciso (70 ) ribaltano il risultato e condannano il Chelsea ad una situazione di ...

De Zerbi e lo scontro con Stellini: "Ecco cosa mi ha dato fastidio" Corriere dello Sport

Il Chelsea perde 1-2 contro il Brighton nel giorno del ritorno dell'ex Blues a Stamford Bridge. Male anche gli Spurs, sconfitti in pieno recupero: in gol l'ex Roma ...PREMIER LEAGUE - Altro passo falso del Chelsea di Lampard, che a Stampford Bridge perde 2-1 contro un Brighton padrone assoluto del campo.