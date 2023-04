PRE LR VICENZA-PORDENONE | MISTER DI CARLO ALLA VIGILIA DEL MATCH (Di sabato 15 aprile 2023) “Molto felice di ricominciare, mando un abbraccio ai nostri tifosi. Bisogna ricreare entusiasmo e migliorare la posizione di classifica: ho grande fiducia nella squadra. A VICENZA, in uno stadio che per me è casa, sarà sicuramente personalmente emozionante, ma in campo sarà battaglia e conterà solo il risultato”. MISTER Di CARLO presenta la trasferta di VICENZA. Powered by WPeMatico L'articolo PRE LR VICENZA-PORDENONE MISTER DI CARLO ALLA VIGILIA DEL MATCH proviene da Udine20. Leggi su udine20 (Di sabato 15 aprile 2023) “Molto felice di ricominciare, mando un abbraccio ai nostri tifosi. Bisogna ricreare entusiasmo e migliorare la posizione di classifica: ho grande fiducia nella squadra. A, in uno stadio che per me è casa, sarà sicuramente personalmente emozionante, ma in campo sarà battaglia e conterà solo il risultato”.Dipresenta la trasferta di. Powered by WPeMatico L'articolo PRE LRDIDELproviene da Udine20.

