Pozzuoli | sciame sismico in atto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pozzuoli21 : Sciame sismico con scossone - SBerritta : Sciame sismico nell’area di Pozzuoli: che pericolo rappresenta oggi il supervulcano dei Campi Flegrei? - Pablecito80 : RT @magizito: Sciame sismico nell’area di Pozzuoli: che pericolo rappresenta oggi il supervulcano dei Campi Flegrei? - magizito : Sciame sismico nell’area di Pozzuoli: che pericolo rappresenta oggi il supervulcano dei Campi Flegrei? -

... il diritto a morire; 1979 - Con un voto quasi plebiscitario l'Iran diventa Repubblica islamica dell'Iran 1984 -viene colpita da 500 scosse di terremoto in poche ore. Si parla di......8 e 1,3) avvertite anche in diverse zone di Napoli e non solo a. Tante le segnalazioni degli abitanti spaventati sui social. Si tratterebbe di unosismico in corso. Al momento non si ...... infatti, nella zona Campi Flegrei era stata registrata una scossa di magnitudo 2.2 che aveva interessato la parte occidentale di Napoli e. L'evento si inscrive all'interno dello...

Sciame sismico con scossone Pozzuoli21

Continua lo sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei ... Un fenomeno legato all’attività vulcanica nel golfo di Pozzuoli, che vede la contrazione e l’espansione delle rocce che si trovano sopra la ...Nuovo sciame sismico nell'area dei Campi Flegrei. Nuovo sciame sismico nell'area dei Campi Flegrei L'Osservatorio Vesuviano ha comunicato ...