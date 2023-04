Poste, al via un nuovissimo servizio: addio a ogni ostacolo per i cittadini (Di sabato 15 aprile 2023) Poste Italiane lancia un nuovo servizio per i cittadini che permetterà di rimuovere tutti quegli ostacoli che abitualmente rendevano veramente difficile compiere le operazioni. Poste Italiane ha lanciato il progetto Polis, si tratta di un sostegno concreto per abbattere tutte quelle difficoltà nei servizi digitali che creano ancora oggi uno spartiacque tra i centri di piccole dimensioni e le grandi città. Poste Italiane, arriva una grande novità (Ilovetrading)Ciò che cambia è che di fatto nascono due nuovi servizi, lo Sportello Unico e gli Spazi per l’Italia per agevolare il cittadino. Tutto all’interno del piano per il PNRR che è stato promosso dal Governo per le operazioni ma anche per la vita di tutti i giorni sul territorio con due grandi progetti che rientrano in Polis e determineranno un grande ... Leggi su ilovetrading (Di sabato 15 aprile 2023)Italiane lancia un nuovoper iche permetterà di rimuovere tutti quegli ostacoli che abitualmente rendevano veramente difficile compiere le operazioni.Italiane ha lanciato il progetto Polis, si tratta di un sostegno concreto per abbattere tutte quelle difficoltà nei servizi digitali che creano ancora oggi uno spartiacque tra i centri di piccole dimensioni e le grandi città.Italiane, arriva una grande novità (Ilovetrading)Ciò che cambia è che di fatto nascono due nuovi servizi, lo Sportello Unico e gli Spazi per l’Italia per agevolare il cittadino. Tutto all’interno del piano per il PNRR che è stato promosso dal Governo per le operazioni ma anche per la vita di tutti i giorni sul territorio con due grandi progetti che rientrano in Polis e determineranno un grande ...

