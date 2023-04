Ponte sullo Stretto: audizioni di istituzioni, associazioni ed esperti (Di sabato 15 aprile 2023) ROMA – Lunedì 17 aprile, presso l’Aula della Commissione Trasporti della Camera, le Commissioni riunite Ambiente e Trasporti, nell’ambito dell’esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto n. 35 del 2023, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, svolgeranno varie audizioni. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Qui di seguito le audizioni: Ore 11.15 Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Ore 11.30 Aurelio Angelini, docente di Sociologia dell’Ambiente e del Territorio presso l’Università di Palermo e docente di Ambiente e Sviluppo sostenibile presso l’Università IULM di Milano Ore 11.40 Giuseppe Fiammenghi, già direttore generale della Società Stretto di Messina Ore 11.50 Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU) Ore 12 Gianluca ... Leggi su lopinionista (Di sabato 15 aprile 2023) ROMA – Lunedì 17 aprile, presso l’Aula della Commissione Trasporti della Camera, le Commissioni riunite Ambiente e Trasporti, nell’ambito dell’esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto n. 35 del 2023, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, svolgeranno varie. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Qui di seguito le: Ore 11.15 Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Ore 11.30 Aurelio Angelini, docente di Sociologia dell’Ambiente e del Territorio presso l’Università di Palermo e docente di Ambiente e Sviluppo sostenibile presso l’Università IULM di Milano Ore 11.40 Giuseppe Fiammenghi, già direttore generale della Societàdi Messina Ore 11.50 Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU) Ore 12 Gianluca ...

