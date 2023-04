Pomeriggio di sangue a Savona: 16enne crea il caos per fare un video, la madre lo rimprovera e lui l’accoltella (Di sabato 15 aprile 2023) Tragedia sfiorata a Savona: 16enne accoltella la madre che lo ha rimproverato per aver messo a soqquadro la casa solo per girare un video da postare sui social. Incredibile ma vero, è andata proprio così: la madre rimprovera il figlio per aver spostato i mobili solo per realizzare un video per Tik Tok e il ragazzino reagisce con furia alla reprimenda. Prima aggredisce brutalmente la donna a mani nude; poi le sferra dei fendenti con un arma da taglio, rischiando di ferirla… o peggio ancora. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzo avrebbe letteralmente perso la testa: sulle prime ha insultato e minacciato la madre. Poi ha tentato di colpirla con una testata. E infine ha afferrato un coltello da cucina, sferrando due colpi ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 15 aprile 2023) Tragedia sfiorata aaccoltella lache lo hato per aver messo a soqquadro la casa solo per girare unda postare sui social. Incredibile ma vero, è andata proprio così: lail figlio per aver spostato i mobili solo per realizzare unper Tik Tok e il ragazzino reagisce con furia alla reprimenda. Prima aggredisce brutalmente la donna a mani nude; poi le sferra dei fendenti con un arma da taglio, rischiando di ferirla… o peggio ancora. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzo avrebbe letteralmente perso la testa: sulle prime ha insultato e minacciato la. Poi ha tentato di colpirla con una testata. E infine ha afferrato un coltello da cucina, sferrando due colpi ...

