Pobega risponde a Sansone, Bologna-Milan 1-1 (Di sabato 15 aprile 2023) Bologna (ITALPRESS) – Il Milan non va oltre all'1-1 sul campo del Bologna. Sono Sansone e Pobega nel primo tempo a mettere il timbro su una gara chiusa nel finale con grandi polemiche. I rossoneri raggiungono così la Roma al terzo posto a quota 53 in attesa dei risultati delle rivali. Il Bologna prosegue invece la sua striscia positiva e raggiunge la Juventus in settima posizione con 44 punti all'attivo. I campioni d'Italia in carica, completamente rivoluzionati con 10 undicesimi diversi rispetto al match di Champions con il Napoli, partono male e prendono gol dopo appena 30 secondi. Ballo-Tourè perde un contrasto, Posch scappa sulla destra e mette in mezzo per Sansone che con il destro anticipa Kalulu e batte Maignan sotto la traversa. I rossoneri provano a reagire al ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023)(ITALPRESS) – Ilnon va oltre all'1-1 sul campo del. Sononel primo tempo a mettere il timbro su una gara chiusa nel finale con grandi polemiche. I rossoneri raggiungono così la Roma al terzo posto a quota 53 in attesa dei risultati delle rivali. Ilprosegue invece la sua striscia positiva e raggiunge la Juventus in settima posizione con 44 punti all'attivo. I campioni d'Italia in carica, completamente rivoluzionati con 10 undicesimi diversi rispetto al match di Champions con il Napoli, partono male e prendono gol dopo appena 30 secondi. Ballo-Tourè perde un contrasto, Posch scappa sulla destra e mette in mezzo perche con il destro anticipa Kalulu e batte Maignan sotto la traversa. I rossoneri provano a reagire al ...

