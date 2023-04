Pnrr | si slitta ad agosto Bruxelles | Rischiate di perdere il 30%

Leggi su affaritaliani

(Di sabato 15 aprile 2023) Ma più delle scelte dell'esecutivo, sui rischi pesano rincari e burocrazia. Secondo l’Anac si sono persi lavori per due miliardi. In otto mesi quasi 600 gare a vuoto dalle carrozze per i treni alle case popolari, siad. "diil 30%"

Ma più del governo pesa la burocrazia: 600 gare a vuoto Segui su affaritaliani.it