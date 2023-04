Pnrr, Meloni: per modifiche ci prendiamo il tempo necessario (Di sabato 15 aprile 2023) "La prescrizione della Commissione Ue" per le modifiche al Pnrr è "agosto e noi ci atteniamo. Vogliamo fare del nostro meglio per spendere le risorse e per le modifiche ci prendiamo il tempo ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 15 aprile 2023) "La prescrizione della Commissione Ue" per lealè "agosto e noi ci atteniamo. Vogliamo fare del nostro meglio per spendere le risorse e per leciil...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Phastidio : Nel 2022 i fondi del PNRR hanno finanziato investimenti pubblici per soli 4 miliardi, a fronte dei 18 previsti. Ch… - ZanAlessandro : Il Def che taglia i fondi alla sanità e il rischio di perdere i fondi PNRR per le case di comunità sono due facce d… - HuffPostItalia : 'Giorgia Meloni sta facendo deragliare il Pnrr: è ancora razionale?'. La stampa tedesca attacca il governo - mikedells : RT @spinax64: Abbiamo lasciato il paese in mano due bande di incompetenti!!! #draghi #meloni - nexoslaika : RT @spinax64: Abbiamo lasciato il paese in mano due bande di incompetenti!!! #draghi #meloni -