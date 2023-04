Pnnr | Schlein | ' preso andazzo preoccupante | rischiamo di perdere fondi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 15 aprile 2023) Roma, 15 apr (Adnkronos) - "Non c'è traccia di quel piano che serve per utilizzare al meglio il, che stanno rischiando di farci sprecare. Stiamo chiedendo chiarezza, al ministro Fitto di riferire in Aula. Vediamo grandi ritardi che mettono a rischio la tranche di investimenti per i nostri territori, se non riusciamo a utilizzare gli investimenti delne va della credibilità dell'Italia e dell'Europa". Lo ha detto Ellya Siena. "Noi li inchioderemo ogni giorno alle responsabilità che hanno, saremo lì a ricordare che siccome tifiamo Italia siano a disposizione per mettere a terra bene gli investimenti, una opportunità concreta per le città e i territori. Ma ci preoccupa molto l'", ha aggiunto la segretaria del Pd.