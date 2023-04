Play 2023: giocare è una cosa seria. (Di sabato 15 aprile 2023) Play 2023 – Dal 19 al 21 maggio a Modena torna il Festival del Gioco, per tutti. E’ la più importante manifestazione italiana dedicata ai giochi “analogici” – da tavolo, di ruolo, di miniature, dal vivo, di carte, per gli appassionati come per famiglie – il segmento che cresce maggiormente nel mercato dei giocattoli, con un incremento previsto del 13% da qui al 2026 (più alto dei videogiochi). Play – Festival del Gioco coniuga il gioco giocato con la riflessione culturale e ospita enti prestigiosi che hanno scelto il medium ludico per divulgare conoscenza: dall’Istituto Nazionale di Astrofisica a quello di Fisica Nucleare, dall’Istituto di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale fino all’Associazione Italiana di Public History e il Game Science Research Center con un convegno di tre giornate sul rapporto tra gioco e storia. Il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 15 aprile 2023)– Dal 19 al 21 maggio a Modena torna il Festival del Gioco, per tutti. E’ la più importante manifestazione italiana dedicata ai giochi “analogici” – da tavolo, di ruolo, di miniature, dal vivo, di carte, per gli appassionati come per famiglie – il segmento che cresce maggiormente nel mercato dei giocattoli, con un incremento previsto del 13% da qui al 2026 (più alto dei videogiochi).– Festival del Gioco coniuga il gioco giocato con la riflessione culturale e ospita enti prestigiosi che hanno scelto il medium ludico per divulgare conoscenza: dall’Istituto Nazionale di Astrofisica a quello di Fisica Nucleare, dall’Istituto di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale fino all’Associazione Italiana di Public History e il Game Science Research Center con un convegno di tre giornate sul rapporto tra gioco e storia. Il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trentinovolley : ?????????? | PLAY OFF SCUDETTO 2023 ? Showtime alla BLM Group Arena! La prima vittoria stagionale su Piacenza (3-0) val… - trentinovolley : ???????? | PLAY OFF SCUDETTO 2023 ? Sarà Piacenza l'avversario dell'Itas Trentino nella serie di semifinale che inizia… - ItaliaStartUp_ : Final Fantasy 16, tutte le novità dallo State of Play di aprile - - basketcatanese : Alfa ospite dell'Orsa nella gara-1 dei play-off - SportInTV_IT : NBA 2022/2023: le partite di Play-Offs #1 in diretta su Sky Sport (15-17 aprile) -