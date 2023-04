Pioli pensa al Napoli: “Turnover normale, ho molta fiducia nei miei” (Di sabato 15 aprile 2023) In attesa della sfida delle 18 tra Napoli e Verona, il Milan ha aperto il sabato di Serie A al Dall’Ara contro il Bologna pareggiando 1-1 con la rete di Pobega arrivata dopo il vantaggio rossoblù siglato da Sansone. I rossoneri sono scesi in campo con una formazione del tutto inedita, Pioli ha cambiato ben 10 uomini in vista della sfida di martedì sera contro il Napoli decisiva per ottenere il pass valevole per l’accesso alle semifinali di Champions League. Le parole di Pioli sul Napoli PioliDi seguito le parole di Pioli sul Napoli rilasciate a DAZN nel post partita di Bologna-Milan. Napoli? Qualcosa ci può frullare nella testa. Possiamo ripetere alcune cose viste nelle altre partite. Abbiamo un vantaggio, ci aspettiamo ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 15 aprile 2023) In attesa della sfida delle 18 trae Verona, il Milan ha aperto il sabato di Serie A al Dall’Ara contro il Bologna pareggiando 1-1 con la rete di Pobega arrivata dopo il vantaggio rossoblù siglato da Sansone. I rossoneri sono scesi in campo con una formazione del tutto inedita,ha cambiato ben 10 uomini in vista della sfida di martedì sera contro ildecisiva per ottenere il pass valevole per l’accesso alle semifinali di Champions League. Le parole disulDi seguito le parole disulrilasciate a DAZN nel post partita di Bologna-Milan.? Qualcosa ci può frullare nella testa. Possiamo ripetere alcune cose viste nelle altre partite. Abbiamo un vantaggio, ci aspettiamo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 100x100Napoli : Pioli reclama due rigori e pensa al Napoli: 'Ci aspettiamo difficoltà' - - DAZN_IT : 'Per avere qualcosa che non hai mai avuto devi fare anche qualcosa di eccezionale e straordinario. Cercheremo di fa… - RaphaeleRusso : RT @saIva___: Chi pensa che il pari di oggi sia imputabile a Pioli è in malafede o è un affannato mentale. Semplice - LucaZucchetti98 : RT @saIva___: Chi pensa che il pari di oggi sia imputabile a Pioli è in malafede o è un affannato mentale. Semplice - CorkScrew12 : RT @saIva___: Chi pensa che il pari di oggi sia imputabile a Pioli è in malafede o è un affannato mentale. Semplice -