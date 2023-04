Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fant_chia_amor : RT @saIva___: Giusto il maxi turnover a Bologna di Pioli. La Champions a questo punto ti corrode nei nervi. Ci sono più chance di giocar… - MarcoGiambaa : RT @saIva___: Giusto il maxi turnover a Bologna di Pioli. La Champions a questo punto ti corrode nei nervi. Ci sono più chance di giocar… - Dario81415894 : RT @saIva___: Giusto il maxi turnover a Bologna di Pioli. La Champions a questo punto ti corrode nei nervi. Ci sono più chance di giocar… - DiogoDalott : RT @saIva___: Giusto il maxi turnover a Bologna di Pioli. La Champions a questo punto ti corrode nei nervi. Ci sono più chance di giocar… - musettiano : RT @saIva___: Giusto il maxi turnover a Bologna di Pioli. La Champions a questo punto ti corrode nei nervi. Ci sono più chance di giocar… -

... nei primi quattro posti di Serie A bisognerebbe arrivarci ma lamette in moto le gambe e non ... Ne ha vinte sei delle ultime dieci,l'affronterà con quale turnover Difficile immaginarlo. ...... almeno sulla carta, è il Milan di, impegnato nell'insidiosissima trasferta di Bologna. Le fatiche di Champions sono ancora da smaltire, ma è soprattutto la gara di ritorno a riempire la...- che ha saltato secondo programma prestabilito la conferenza stampa - non è un giocatore di ... È una necessità più che un bizzarro colpo disapendo perfettamente che può provocare qualche ...

Pioli: "Gara da Champions, peccato non aver sfruttato l'uomo in più" La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport – Pioli, in testa solo il Napoli: turnover mai visto col Bologna. Stefano Pioli non molla il colpo. L’allenatore del Milan vuole provare il tutto per tutto in Champions League ...Oggi il Milan gioca a Bologna ma è inevitabile che la testa viaggi già al Maradona dove martedì i rossoneri si giocano l'accesso alle semifinale di Champions ...