Pioli contro l’arbitraggio: «Gli episodi possono determinare il risultato finale. C’erano due rigori» (Di sabato 15 aprile 2023) Il Milan pareggia a Bologna 1-1; per gli emiliani a segno Sansone dopo pochi secondi, poi Pobega la pareggia al 40esimo. L’allenatore del Milan Stefano Pioli ai microfoni di Dazn: «La partita l’abbiamo fatta, ma non dovevamo subire un gol così. La partita poi l’abbiamo controllata, abbiamo creato tanto, ma non siamo stati così precisi da concretizzare tutte le azioni. Non possiamo essere soddisfatti, volevamo vincere e dispiace perdere queste opportunità in campionato». Sui due possibili rigori non dati ha commentato: «Gli episodi possono determinare il risultato finale. C’erano tutti e due. La dinamica sul fallo di mano nel secondo tempo era da fischiare come rigore. Dispiace perché i ragazzi hanno fatto di tutto per vincere la ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 15 aprile 2023) Il Milan pareggia a Bologna 1-1; per gli emiliani a segno Sansone dopo pochi secondi, poi Pobega la pareggia al 40esimo. L’allenatore del Milan Stefanoai microfoni di Dazn: «La partita l’abbiamo fatta, ma non dovevamo subire un gol così. La partita poi l’abbiamollata, abbiamo creato tanto, ma non siamo stati così precisi da concretizzare tutte le azioni. Non possiamo essere soddisfatti, volevamo vincere e dispiace perdere queste opportunità in campionato». Sui due possibilinon dati ha commentato: «Gliiltutti e due. La dinamica sul fallo di mano nel secondo tempo era da fischiare come rigore. Dispiace perché i ragazzi hanno fatto di tutto per vincere la ...

