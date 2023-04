Pietro Orlandi replica alle accuse. "Sono impazziti" (Di sabato 15 aprile 2023) AGI - "Ma Sono impazziti, ma cos'è questo gioco sporco? Ma chi si rifiuta di fare i nomi? Ma se gli abbiamo dato una lunga lista di nomi, ma perché? Altro che strumentalizzare le parole, qui in questo titolo c'è il peggio del peggio". Così Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, la cittadina del Vaticano scomparsa il 22 giugno 1983 a 15 anni, commentando un articolo pubblicato su Vatican News dal titolo "accuse a Wojtyla, Pietro Orlandi e l'avvocato Sgrò si rifiutano di fare nomi". "Ma come - scrive Pietro Orlandi in un lungo post su Facebook - Sono andato in primis a verbalizzare proprio per fare i nomi, tra gli altri, riguardo i famosi messaggi whatsapp affinché fossero convocati e interrogati e ora hanno il coraggio ... Leggi su agi (Di sabato 15 aprile 2023) AGI - "Ma, ma cos'è questo gioco sporco? Ma chi si rifiuta di fare i nomi? Ma se gli abbiamo dato una lunga lista di nomi, ma perché? Altro che strumentalizzare le parole, qui in questo titolo c'è il peggio del peggio". Così, fratello di Emanuela, la cittadina del Vaticano scomparsa il 22 giugno 1983 a 15 anni, commentando un articolo pubblicato su Vatican News dal titolo "a Wojtyla,e l'avvocato Sgrò si rifiutano di fare nomi". "Ma come - scrivein un lungo post su Facebook -andato in primis a verbalizzare proprio per fare i nomi, tra gli altri, riguardo i famosi messaggi whatsapp affinché fossero convocati e interrogati e ora hanno il coraggio ...

