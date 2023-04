Piazza Risorgimento, ok di Palazzo Chigi all’aggiornamento progettuale (Di sabato 15 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una nota ufficiale del Segretariato generale, ha comunicato al Comune di Benevento il via libera all’aggiornamento della proposta progettuale per l’area di Piazza Risorgimento-area ex Collegio La Salle, accordando anche la proroga al 30 giugno 2024 per l’ultimazione dei lavori”, è quanto annunciano in una nota congiunta il sindaco Clemente Mastella e l’assessore ai Lavori Pubblici Mario Pasquariello. “E’ un’ottima notizia. Con risorse esclusivamente pubbliche del Piano periferie daremo impulso alla valorizzazione urbanistica e architettonica di un’area nodale della città, cui sarà restituita dignità e bellezza. Ricordiamo che la rimodulazione progettuale, approvata in Giunta con delibera del 17 marzo 2023, prevede la ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 15 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una nota ufficiale del Segretariato generale, ha comunicato al Comune di Benevento il via liberadella propostaper l’area di-area ex Collegio La Salle, accordando anche la proroga al 30 giugno 2024 per l’ultimazione dei lavori”, è quanto annunciano in una nota congiunta il sindaco Clemente Mastella e l’assessore ai Lavori Pubblici Mario Pasquariello. “E’ un’ottima notizia. Con risorse esclusivamente pubbliche del Piano periferie daremo impulso alla valorizzazione urbanistica e architettonica di un’area nodale della città, cui sarà restituita dignità e bellezza. Ricordiamo che la rimodulazione, approvata in Giunta con delibera del 17 marzo 2023, prevede la ...

