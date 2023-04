Piano paesaggistico della Campania, De Luca: “Sarà adottato entro il 2024” (Di sabato 15 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Piano paesaggistico regionale della Campania Sarà adottato entro il prossimo anno “e se possibile anche prima”. Lo ha detto, parlando con i giornalisti a margine della giornata di studio a Villa Pignatelli, a Napoli, il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca. L’obiettivo è comunque quello di superare “quel quadro di vincoli che in buona sostanza paralizzano l’attività di trasformazione del territorio” Per De Luca è necessario “capire che c’è un paradosso: l’Italia è il Paese che ha la normativa vincolista più pesante al mondo e contemporaneamente ha il livello più alto al mondo di abusivismo”. Perché, ha ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 15 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIlregionaleil prossimo anno “e se possibile anche prima”. Lo ha detto, parlando con i giornalisti a marginegiornata di studio a Villa Pignatelli, a Napoli, il presidenteGiunta regionale, Vincenzo De. L’obiettivo è comunque quello di superare “quel quadro di vincoli che in buona sostanza paralizzano l’attività di trasformazione del territorio” Per Deè necessario “capire che c’è un paradosso: l’Italia è il Paese che ha la normativa vincolista più pesante al mondo e contemporaneamente ha il livello più alto al mondo di abusivismo”. Perché, ha ...

