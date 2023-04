Petrazzuolo: "Credo che faccia bene Spalletti a puntare sul turnover contro il Verona" (Di sabato 15 aprile 2023) A Radio Crc, nel corso di "Si Gonfia la Rete", è intervenuto Antonio Petrazzuolo, direttore di "NapoliMagazine", ecco le sue parole: "Napoli-Verona? A differenza del Milan che tira fuori tutti a Bologna, lasciando in campo solo Maignan, Credo che faccia bene Spalletti a ragionare sul turnover. Immagino che venga dato spazio a Ostigard, oltre agli squalificati Anguissa e Kim, oltre che a Zerbin. Chi ha giocato poco e' chiamato ad un'assunzione di responsabilita', tutti vorranno dimostrare di essere all'altezza. Dispiace per il ko di Gaetano, che sicuramente avrebbe avuto una chance. Lobotka e Di Lorenzo? Difficile farli rifiatare, magari a gara in corso. Osimhen? Scalpita gia' da qualche giorno, con lui martedi' sara' un'altra musica contro il ... Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 15 aprile 2023) A Radio Crc, nel corso di "Si Gonfia la Rete", è intervenuto Antonio, direttore di "NapoliMagazine", ecco le sue parole: "Napoli-? A differenza del Milan che tira fuori tutti a Bologna, lasciando in campo solo Maignan,chea ragionare sul. Immagino che venga dato spazio a Ostigard, oltre agli squalificati Anguissa e Kim, oltre che a Zerbin. Chi ha giocato poco e' chiamato ad un'assunzione di responsabilita', tutti vorranno dimostrare di essere all'altezza. Dispiace per il ko di Gaetano, che sicuramente avrebbe avuto una chance. Lobotka e Di Lorenzo? Difficile farli rifiatare, magari a gara in corso. Osimhen? Scalpita gia' da qualche giorno, con lui martedi' sara' un'altra musicail ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petrazzuolo : RT @napolimagazine: BARCELLONA - Xavi: 'Rinnovo? Non credo che ci saranno problemi a capirci' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: F1, Horner: 'Non credo che Verstappen correrà fino a 40 anni' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BARI - L'azzurro Folorunsho: 'Credo di essere pronto per giocare in Serie A' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Plastino: 'Lozano centravanti? Credo abbia maggiore attitudine di Elmas' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Benfica, Schmidt: 'L'Inter è stata più efficace ma credo in una vittoria a Milano' -