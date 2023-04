PERONI TOP10 | PENULTIMO TURNO | A REGGIO EMILIA E COLORNO DUE ANTICIPI PESANTI VERSO LE SEMIFINALI

Leggi su seriea24

(Di sabato 15 aprile 2023) Roma – Ilsi avvia a chiudere la stagione regolare anticipando a domani, sabato 15 aprile, due match di enorme peso specifico nell’economia della classifica in zona-playoff. Attrala viatrae Parma si snoderanno infatti due passaggi fondamentali per le aspirazioni di Valorugby, Fiamme Oro e, le prime due impegnate in un decisivo scontro diretto, la parmense chiamata al massimo risultato nella sfida interna contro il pericoloso Calvisano. In palio, le posizioni tra terzo e quarto posto che valgono l’ultimo aggancio alle, una corsa a tre che con gli ultimi 160 minuti da giocare non consente più passi falsi a nessuno. In diretta RaiSport, con kick-off alle 16:00, il Valorugby reduce dalla bruciante sconfitta nella ...