Perin merita l'aumento di stipendio? Il campo parla chiaro (Di sabato 15 aprile 2023) La Juventus può contare su un secondo portiere di altissimo livello; Perin, viste le sue prestazioni, sembra meritare l'aumento di stipendio. La gara di andata contro lo Sporting Lisbona, valida per i quarti di finale di Europa League, ha portato diverse preoccupazioni quando Szczesny è stato costretto ad uscire per un dolore al petto. Perin (LaPresse)Per fortuna, come sottolineato dallo stesso portiere, i controlli non hanno evidenziato nulla di grave. La porta bianconera è stata difesa da Perin che, come al solito, ha fornito una prestazione di altissimo livello. Se la Juventus ha vinto uno a zero il merito è anche e soprattutto suo; nel finale di gara, Perin ha compiuto un doppio miracolo che rischia di essere decisivo in ottica qualificazione. Il pareggio, seppur i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lazigomona : Sono anni che dico che Perin non merita di essere il secondo ma voi ve ne siete accorti ieri - MatteoGusmerin1 : @FBiasin Maignan non merita di stare nella stessa frase di Onana e Perin. (Se proprio vogliamo dirla tutta Perin una spanna sopra Onana) - _StokeAzzo : Grande Gatti e grazie a Perin che merita una statua per quella doppia parata!! Ma troppo brutti a tratti, troppo tr… - Alexzanotto05 : ??considerazioni post gara - #Perin mostruoso, merita di giocare titolare - buon ingresso da parte di #Pogba -… - ariamarelli : Mattia Perin è un cavolo di fenomeno e la cosa che dispiace è che non ha lo spazio che merita #JuveSporting -