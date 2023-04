"Perché l'utero in affitto è moderna schiavitù": l'affondo di Barbara Alberti (Di sabato 15 aprile 2023) «Le femministe che chiedono alla Schlein di rivedere le proprie posizioni sulla gestazione per altri non sono 100 ma 101. Non vedo come si possa sostenere che quella sulla maternità surrogata sia una battaglia di sinistra e di uguaglianza. È una pratica schiavistica dove il ricco compra il povero. Non mi vengano a dire che è un atto di amore. Ci crederò quando una miliardaria farà figli per la sua domestica o le americane per le africane. Vorrei piuttosto che uno di questi governi si mettesse la mano sulla coscienza e permettesse alle coppie gay di adottare i bambini». A rincarare la dose dopo l'appello delle 100 femministe è Barbara Alberti, scrittrice, volto noto della tv, da sempre attenta narratrice del mondo femminile. Non chiamatela femminista: «Non ho mai partecipato a collettivi. Ho espresso il mio pensiero di volta in volta». Anche ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023) «Le femministe che chiedono alla Schlein di rivedere le proprie posizioni sulla gestazione per altri non sono 100 ma 101. Non vedo come si possa sostenere che quella sulla maternità surrogata sia una battaglia di sinistra e di uguaglianza. È una pratica schiavistica dove il ricco compra il povero. Non mi vengano a dire che è un atto di amore. Ci crederò quando una miliardaria farà figli per la sua domestica o le americane per le africane. Vorrei piuttosto che uno di questi governi si mettesse la mano sulla coscienza e permettesse alle coppie gay di adottare i bambini». A rincarare la dose dopo l'appello delle 100 femministe è, scrittrice, volto noto della tv, da sempre attenta narratrice del mondo femminile. Non chiamatela femminista: «Non ho mai partecipato a collettivi. Ho espresso il mio pensiero di volta in volta». Anche ...

