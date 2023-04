Perché Jannik Sinner sta rischiando di dover giocare due partite domani. Uno svantaggio notevole (Di sabato 15 aprile 2023) Jannik Sinner attende di giocare la semifinale del Masters 1000 di Montecarlo 2023. L’altoatesino affronterà il danese Holger Rune in una sfida da dentro o fuori sulla terra rossa del Principato, ma c’è il concreto rischio che la partita non si giochi nella giornata odierna come è invece previsto nel programma originario. Il confronto tra il numero 8 e il numero 9 del mondo era schedulato come secondo match a partire dalle ore 13.30, al termine della sfida tra lo statunitense Taylor Fritz e il russo Andrey Rublev. I due contendenti stavano giocando il terzo set (3-2 in favore del russo e servizio in mano all’americano), quando la tanto annunciata pioggia si è palesata e ha costretto il giudice di sedia a interrompere l’incontro. Le previsioni meteo non sono delle migliori per il resto del pomeriggio e c’è la possibilità che non smetta ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023)attende dila semifinale del Masters 1000 di Montecarlo 2023. L’altoatesino affronterà il danese Holger Rune in una sfida da dentro o fuori sulla terra rossa del Principato, ma c’è il concreto rischio che la partita non si giochi nella giornata odierna come è invece previsto nel programma originario. Il confronto tra il numero 8 e il numero 9 del mondo era schedulato come secondo match a partire dalle ore 13.30, al termine della sfida tra lo statunitense Taylor Fritz e il russo Andrey Rublev. I due contendenti stavano giocando il terzo set (3-2 in favore del russo e servizio in mano all’americano), quando la tanto annunciata pioggia si è palesata e ha costretto il giudice di sedia a interrompere l’incontro. Le previsioni meteo non sono delle migliori per il resto del pomeriggio e c’è la possibilità che non smetta ...

