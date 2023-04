Perché hanno cacciato Giletti da La7? – Sondaggio

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 15 aprile 2023) Continuano a non placarsi le voci attorno alla sospensione, da parte di, del programma televisivo Non è l’Arena di Massimo, in onda tutte le domeniche sera da novembre 2017. Questa volta, però, non faremo un pezzo cercando di sviscerare quali possono essere state le cause cheportato al brusco stop della trasmissione; piuttosto, lasceremo la parola al pubblico, a voi stessi. Cosa ne pensate del “caso”? Cosa ci può essere dietro l’improvvisa chiusura di Non è l’Arena? Cosa può c’entrare la partecipazione di Salvatore Baiardo al programma? Di seguito, elenchiamo i fatti salienti di queste ultime ore. La comunicazione repentina diè arrivata giovedì, proprio quando la redazione di Massimoera al lavoro per pianificare la puntata che sarebbe stata ...