Perché Etiopia e Somalia sono strategiche per l’Italia. Il piano del governo (Di sabato 15 aprile 2023) Giorgia Meloni, Hassan Sheikh Mohamud e Abiy Ahmed. Ovvero i leader di tre paesi che hanno in piedi un progetto che si chiama Corno d’Africa. Il premier italiano gioca la carta del trilaterale con il presidente della Somalia e con il premier etiope, nella consapevolezza che le ramificazioni del piano Mattei prevedono sì sforzi e progettualità, ma in una cornice del tutto nuova per l’Italia. E le reazioni positive dei due interlocutori possono rappresentare un buon viatico verso l’appuntamento di ottobre quando si terrà il summit intergovernativo Italia-Africa. Perché Etiopia e Somalia sono strategiche per l’Italia? In primis Perché nella nuova conformazione geopolitica del continente la stabilità è ... Leggi su formiche (Di sabato 15 aprile 2023) Giorgia Meloni, Hassan Sheikh Mohamud e Abiy Ahmed. Ovvero i leader di tre paesi che hanno in piedi un progetto che si chiama Corno d’Africa. Il premier italiano gioca la carta del trilaterale con il presidente dellae con il premier etiope, nella consapevolezza che le ramificazioni delMattei prevedono sì sforzi e progettualità, ma in una cornice del tutto nuova per. E le reazioni positive dei due interlocutori posrappresentare un buon viatico verso l’appuntamento di ottobre quando si terrà il summit intergovernativo Italia-Africa.per? In primisnella nuova conformazione geopolitica del continente la stabilità è ...

Meloni:' Sì alla stretta sulla protezione speciale' "Io ho come obiettivo l'eliminazione della protezione speciale , perché si tratta di un'ulteriore protezione rispetto a quello che accade al resto di Europa. C'è una ...della missione in Etiopia ... Immigrazione, Meloni "Obiettivo è eliminazione protezione speciale" L'Etiopia oggi ospita oltre un milione di rifugiati. Ovviamente se queste nazioni non vengono sostenute in questo lavoro strategico, a cascata i problemi arrivano da noi" dice. "Solo che l'Italia lo ...