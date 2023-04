Perché Camila Giorgi non ha giocato in Billie Jean King Cup? Cosa è successo contro la Slovacchia (Di sabato 15 aprile 2023) L’Italia ha perso il terzo singolare ed è ora avanti 2-1 in casa della Slovacchia nella sfida che mette in palio un posto alle Finals della Billie Jean King Cup 2023 di tennis: alla NTC Arena di Bratislava, sul duro indoor, la numero 1 slovacca, Anna Karolina Schmiedlova ha battuto Jasmine Paolini, che aveva sostituito la numero 1 azzurra Martina Trevisan, per 6-1 4-6 6-4. Il quarto singolare avrebbe dovuto vedere in campo la numero 2 di casa, Viktoria Hruncakova, scelta dal capitano della Slovacchia, Matej Liptak, e la numero 2 azzurra, Camila Giorgi, ma l’Italia guidata da Tathiana Garbin si è dovuta affidare ad Elisabetta Cocciaretto. Così come riportato all’inizio del quarto singolare da SuperTennis, Camila Giorgi, ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023) L’Italia ha perso il terzo singolare ed è ora avanti 2-1 in casa dellanella sfida che mette in palio un posto alle Finals della2023 di tennis: alla NTC Arena di Bratislava, sul duro indoor, la numero 1 slovacca, Anna Karolina Schmiedlova ha battuto Jasmine Paolini, che aveva sostituito la numero 1 azzurra Martina Trevisan, per 6-1 4-6 6-4. Il quarto singolare avrebbe dovuto vedere in campo la numero 2 di casa, Viktoria Hruncakova, scelta dal capitano della, Matej Liptak, e la numero 2 azzurra,, ma l’Italia guidata da Tathiana Garbin si è dovuta affidare ad Elisabetta Cocciaretto. Così come riportato all’inizio del quarto singolare da SuperTennis,, ...

