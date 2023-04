Per “Mare Fuori” un successo da record. E il brano conquista il disco di platino (Di sabato 15 aprile 2023) E pensare che era partita un po’ in sordina, considerata persino da qualcuno come la sorella piccola di “Gomorra”. Nel giro di poco tempo, complice la puntualità con cui Netflix e RaiPlay riescono ad acchiappare il pubblico più giovane che spesso snobba la tv generalista, “Mare Fuori” è diventata una delle serie di maggior successo degli ultimi tempi. Sicuramente una di quelle di cui si parla di più grazie anche ad un’ottima strategia comunicativa che ha coinvolto, solo per citarne uno, anche Fiorello e il suo “Viva Rai2”. L’ultimo record in ordine di apparizione riguarda “O Mar For”, la sigla della serie composta da Stefano Lentini, Lorenzo Gennaro e Matteo Paolillo per le Edizioni musicali Rai Com: con oltre 35 milioni di streaming, il brano (distribuito da Believe) si è aggiudicato il ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 15 aprile 2023) E pensare che era partita un po’ in sordina, considerata persino da qualcuno come la sorella piccola di “Gomorra”. Nel giro di poco tempo, complice la puntualità con cui Netflix e RaiPlay riescono ad acchiappare il pubblico più giovane che spesso snobba la tv generalista, “” è diventata una delle serie di maggiordegli ultimi tempi. Sicuramente una di quelle di cui si parla di più grazie anche ad un’ottima strategia comunicativa che ha coinvolto, solo per citarne uno, anche Fiorello e il suo “Viva Rai2”. L’ultimoin ordine di apparizione riguarda “O Mar For”, la sigla della serie composta da Stefano Lentini, Lorenzo Gennaro e Matteo Paolillo per le Edizioni musicali Rai Com: con oltre 35 milioni di streaming, il(distribuito da Believe) si è aggiudicato il ...

