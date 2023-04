Per la Juventus erano solo quei due tifosi (individuati) a fare cori razzisti a Lukaku – Corsport (Di sabato 15 aprile 2023) Il Corriere dello Sport spiega meglio la sospensione della squalifica alla Curva Sud della Juventus a seguito dei cori razzisti contro Lukaku di Coppa Italia. Il quotidiano scrive che la Corte d’Appello, in sostanza, ha deciso di non decidere sul ricorso presentato alla Juve. Così facendo, domenica 23 aprile, quando all’Allianz andrà in scena Juventus-Napoli, la stessa curva che si è macchiata di atti indecenti potrebbe essere là a sostenere la propria squadra. Questo lo scenario migliore, almeno per la Juventus. “E prima di sapere se poter giocare contro il Napoli potendo contare sul tifo di tutto l’Allianz Stadium, bisognerà ancora aspettare. La Corte d’Appello Federale ieri ha deciso di non decidere ancora riguardo il reclamo del club bianconero contro la chiusura per una partita ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 15 aprile 2023) Il Corriere dello Sport spiega meglio la sospensione della squalifica alla Curva Sud dellaa seguito deicontrodi Coppa Italia. Il quotidiano scrive che la Corte d’Appello, in sostanza, ha deciso di non decidere sul ricorso presentato alla Juve. Così facendo, domenica 23 aprile, quando all’Allianz andrà in scena-Napoli, la stessa curva che si è macchiata di atti indecenti potrebbe essere là a sostenere la propria squadra. Questo lo scenario migliore, almeno per la. “E prima di sapere se poter giocare contro il Napoli potendo contare sul tifo di tutto l’Allianz Stadium, bisognerà ancora aspettare. La Corte d’Appello Federale ieri ha deciso di non decidere ancora riguardo il reclamo del club bianconero contro la chiusura per una partita ...

