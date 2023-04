Per Giovanna, che aveva dieci anni. Una storia che fa piangere anche di rabbia (Di sabato 15 aprile 2023) Questa è una triste e lunga storia di ingiustizia e malasanità. Lunga quanto la breve vita di Giovanna Fatello, morta a dieci anni per imperizia, trascuratezza e incuria da parte di due anestesisti, il dott. Pierfrancesco Dauri (medaglia d’argento al merito della Sanità pubblica e primario al Cto di Roma) e il suo ex allievo Federico Santilli, i cui nomi, nonostante si tenti di tutto per farli dimenticare, tengo qui a ricordare. Una storia che fa piangere di dolore e soprattutto, visti gli esiti recenti, di rabbia. Cercherò di raccontare i fatti con lucidità e freddezza, mettendo da parte il rapporto di antica amicizia che mi lega a Matteo e Valentina, genitori di Giovanna, il cui dramma non sono mai riuscita e mai riuscirò a concepire. Nel marzo del 2014 Giovanna viene visitata da ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 15 aprile 2023) Questa è una triste e lungadi ingiustizia e malasanità. Lunga quanto la breve vita diFatello, morta a dieci anni per imperizia, trascuratezza e incuria da parte di due anestesisti, il dott. Pierfrancesco Dauri (medaglia d’argento al merito della Sanità pubblica e primario al Cto di Roma) e il suo ex allievo Federico Santilli, i cui nomi, nonostante si tenti di tutto per farli dimenticare, tengo qui a ricordare. Unache fadi dolore e soprattutto, visti gli esiti recenti, di rabbia. Cercherò di raccontare i fatti con lucidità e freddezza, mettendo da parte il rapporto di antica amicizia che mi lega a Matteo e Valentina, genitori di, il cui dramma non sono mai riuscita e mai riuscirò a concepire. Nel marzo del 2014viene visitata da ...

