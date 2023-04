“Per colpa delle politiche di austerità...”. Bagnai esplode contro l'Ue sul debito italiano (Di sabato 15 aprile 2023) Alberto Bagnai dà addosso all'Unione europea e alle sue politiche economico-finanziarie che hanno danneggiato l'Italia. “I dati statistici mostrano che l'incremento del rapporto debito/Pil italiano negli ultimi 15 anni è dovuto pressoché interamente a un calo del denominatore, cioè del Pil. In altri termini, non è stata la prodigalità del governo italiano a causare un incremento di questo rapporto, ma la sua diligenza nel seguire le politiche di austerità” le rilevazioni del deputato e responsabile economico della Lega, intervenuto in occasione del convegno ‘Dieci anni di asimmetrie europee. Stabilità, crescita e convergenza a un anno dal voto in Europa', andato in scena a Roma e promosso per celebrare i primi 10 anni dell'associazione a/simmetrie - Associazione ... Leggi su iltempo (Di sabato 15 aprile 2023) Albertodà addosso all'Unione europea e alle sueeconomico-finanziarie che hanno danneggiato l'Italia. “I dati statistici mostrano che l'incremento del rapporto/Pilnegli ultimi 15 anni è dovuto pressoché interamente a un calo del denominatore, cioè del Pil. In altri termini, non è stata la prodigalità del governoa causare un incremento di questo rapporto, ma la sua diligenza nel seguire ledi” le rilevazioni del deputato e responsabile economico della Lega, intervenuto in occasione del convegno ‘Dieci anni di asimmetrie europee. Stabilità, crescita e convergenza a un anno dal voto in Europa', andato in scena a Roma e promosso per celebrare i primi 10 anni dell'associazione a/simmetrie - Associazione ...

