Per chi vuole ricordare un'estate della nostra vita (Di sabato 15 aprile 2023) I PIONIERIGenere: commedia giovanil-militanteRegia: Luca Scivoletto. Con Mattia Bonaventura, Francesco Cilia, Danilo Di vita, Matilde Sofia Fazio, Peppino Mazzotta, Lorenza Indovina I giovani protagonisti del film “I pionieri”: da sinistra, Danilo Di vita, Francesco Cilia, Matilde Sofia Fazio, Mattia Bonaventura Non è da tutti poter contare sui consigli personali di Enrico Berlinguer per cavarsi d’impaccio senza tradire i propri ideali comunisti. Ma quando l’amato segretario del Pci si trasforma da “angelo custode” in temibile Super-Io allora le cose si complicano e molto. È quello che accade al figlio di un tetragono segretario di sezione siciliana che nell’estate del 1990, per evitare di accompagnare il padre in giro per le sezioni a discutere del cambio di nome del partito, scappa di casa. ... Leggi su iodonna (Di sabato 15 aprile 2023) I PIONIERIGenere: commedia giovanil-militanteRegia: Luca Scivoletto. Con Mattia Bonaventura, Francesco Cilia, Danilo Di, Matilde Sofia Fazio, Peppino Mazzotta, Lorenza Indovina I giovani protagonisti del film “I pionieri”: da sinistra, Danilo Di, Francesco Cilia, Matilde Sofia Fazio, Mattia Bonaventura Non è da tutti poter contare sui consigli personali di Enrico Berlinguer per cavarsi d’impaccio senza tradire i propri ideali comunisti. Ma quando l’amato segretario del Pci si trasforma da “angelo custode” in temibile Super-Io allora le cose si complicano e molto. È quello che accade al figlio di un tetragono segretario di sezione siciliana che nell’del 1990, per ere di accompagnare il padre in giro per le sezioni a discutere del cambio di nome del partito, scappa di casa. ...

