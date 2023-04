Per Berlusconi notte tranquilla, bollettino non prima di lunedì (Di sabato 15 aprile 2023) È stata una notte tranquilla quella passata da Silvio Berlusconi al San Raffaele di Milano. Lo si apprende da fonti ospedaliere. Il presidente di Forza Italia è ricoverato da undici giorni. Fino al ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 15 aprile 2023) È stata unaquella passata da Silvioal San Raffaele di Milano. Lo si apprende da fonti ospedaliere. Il presidente di Forza Italia è ricoverato da undici giorni. Fino al ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Processo Stato-mafia: “Dell’Utri trattò con Cosa Nostra in nome e per conto di Berlusconi” - Giorgiolaporta : Sono contento che #Berlusconi stia meglio e che stia lottando. Qualcuno già brindava, altri sghignazzavano per la s… - AStramezzi : Come avrebbe fatto a non vaccinarsi, poveretto, con a fianco la Ronzulli h24… BERLUSCONI IN RIANIMAZIONE PER PATOL… - Pretore75 : RT @LaStampa: Processo Stato-mafia: “Dell’Utri trattò con Cosa Nostra in nome e per conto di Berlusconi” - Stefani_Forzano : @Antonella_O_O Hai ragione da vendere... Ogni giorno muoiono operai sul lavoro lasciando la famiglia nella desolaz… -