Pensano di salvare dei cuccioli di cane | li portano in clinica veterinaria e scoprono la verità

Era convinti di salvare dei cuccioli di cane, dei randagi trovati in un canale di scolo dopo una forte tempesta. Così i Vigili del fuoco hanno operato il recupero in circa 20 minuti, facendo uscire gli otto animali dal tombino. Siamo a Colorado Springs, negli Stati Uniti. I cuccioli sono stati portati subito alla clinica veterinaria Humane Society ed è lì i medici hanno capito: non si trattava di cagnolini ma di cuccioli di volpe selvatica. La famiglia è la stessa, quella dei canidi, e quando sono piccoli è possibile distringuerli dalla coda e dal musetto. Non è rimasto altro da fare, dunque, che rimetterli in forze e riportarli dove erano stati trovati nella speranza che la mamma, nonostante l'odore degli esseri umani, tornasse per occuparsi di loro.

