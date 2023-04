Pechino Express, Barbara Prezia contro OnlyFans: 'Troppo squallido per i miei valori' (Di sabato 15 aprile 2023) Barbara Prezia è tra le protagoniste dell'ultima stagione di Pechino Express . In gara insieme all'ex Miss Italia Carolina Stramare, la modella forma insieme all'amica la coppia delle 'Mediterranee'. ... Leggi su leggo (Di sabato 15 aprile 2023)è tra le protagoniste dell'ultima stagione di. In gara insieme all'ex Miss Italia Carolina Stramare, la modella forma insieme all'amica la coppia delle 'Mediterranee'. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Monia_Rota_OS : RT @MagazineSouls: Pechino Express è quel reality show che ti insegna a viaggiare con poco e niente: zaino in spalla, voglia di esplorare e… - Monia_Rota_OS : RT @MagazineSouls: Pechino Express 2023, l’adventure show in onda su Sky ogni giovedì, è arrivato alla sua sesta tappa, la seconda nel Born… - leggoit : Pechino Express, Barbara Prezia contro OnlyFans: «Troppo squallido per i miei valori» - Italia_Notizie : Pechino Express, le pagelle: miracolo Schillaci (voto 9), Attiviste parassite (voto 5) - Di_readEat : RT @MagazineSouls: Pechino Express 2023, l’adventure show in onda su Sky ogni giovedì, è arrivato alla sua sesta tappa, la seconda nel Born… -