Pazzini | «L’Inter non ha margine d’errore | ma il Monza è ostico»

Leggi su inter-news

(Di sabato 15 aprile 2023) Giampaoloha parlato a Dazn della sfida in programma domani sera tra Inter ee dell’impegno in Champions League. OSTICA – Giampaoloha parlato della situazione in casa Inter: «In caso di risultato positivo in Champions hai uno stimolo in più. La Lazio ora è fuori e vuole sfruttare questa cosa. Ilè un avversariomanon può perdere punti. A Salerno meritava di più. Ora possono ritrovare entusiasmo e fiducia in campionato, fondamentali per andare in Champions.ora non ha più, mentre la Lazio ha un bel vantaggio». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...