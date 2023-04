(Di sabato 15 aprile 2023) Albano Laziale. Due, a bordo di unohanno provocato un incidentele a causa di un improvviso sorpasso a destra. Dopo la manovra azzardata, poi, sono andati a schiantarsi direttamentevettura condotta da una donna del posto. Alla fine, i due, consapevoli di tutto quello che avevano innescato, si sono dati alla fuga. Ecco il dettaglio di come è andata la dinamica. Roma, ennesimo incidente, ancora uno sauto: 21enne in codice rosso Incidente con lorubato a Cecchina Ieri pomeriggio, in località Cecchina nel comune di Albano Laziale, duea bordo di unohanno provocato un sinistrole in via Paluzzetti altezza via Nettunese a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Paura in strada: minorenni rubano uno scooter e si schiantano contro un’auto - VirginiaDeLeyv1 : Non si è simpatici quando si è consapevoli, non si è buoni e nemmeno fintamente gentili. Perché la consapevolezza n… - Faiele85 : @tatonissimo No siamo in due! La mia paura di perdere i Bluetooth per strada senza accorgermene è troppo forte per… - zerachiel2022 : Vi rendete conto? I vegliardi(per paura)si schierano con l'immigrato psicopatico criminale che blocca (da solo) la… - tralepagine : RT @incorreggibile: Dite ciò che volete 15 anni fa le città erano noiose..niente stupri,omicidi,furti,degrado,tendopoli,nudi x strada ,occu… -

... tra via Cerasole e la 'Sbarra', e tre a ridosso dell'area urbana, nei pressi della... Tanta laper chi se li è ritrovati dentro casa quasi a distanza ravvicinata. C'è stato anche chi si è ......positiva per far aumentare gli stipendi, ma rimane l'attenzione dell'esecutivo " alla moderazione salariale per prevenire una pericolosa spirale salari - prezzi ". Il governo Meloni ha...Hanno così cominciato a picchiarsi selvaggiamente in mezzo alla". . I FURTI NELLA NOTTE IN ...Facebook gli amministratori di SalviAMO il Pigneto - Siamo stanchi di uscire di casa e avere...

Un cane precipita in una voragine a Roma, momenti di paura La Stampa

Incendio di due auto nella notte in via Alibrandi, zona Portuense. Le fiamme, intorno alle 3, hanno distrutto una Honda Jazz posteggiata in strada, danneggiando anche una seconda auto, modello Dacia D ...Notte di ladri e paura a San Donato Val di Comino. Tre i furti in casa messi a segno, cinque quelli falliti anche per l'allarme lanciato dalle famiglie che hanno messo in fuga i malviventi: in ...