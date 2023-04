Pattinaggio artistico: Conti-Macii terzi nel libero delle coppie al World Team Trophy. (Di sabato 15 aprile 2023) Si chiude con una conferma la stagione 2022-2023 di Sara Conti e Niccolò Macii. Gli azzurri hanno infatti chiuso al terzo posto il programma libero del World Team Trophy 2023, competizione a squadre di Pattinaggio artistico in scena questo weekend in Giappone, a Tokyo. I Campioni d’Europa in carica, malgrado due detrazioni scaturite da una time violation e da una caduta insolita nel triplo salchow lanciato, hanno realizzato in maniera positiva dieci elementi su undici, attestandosi nuovamente oltre i 130 punti guadagnando 130.22 (65.20, 67.02) regolando i canadesi Deanna Stellato Dudek-Maxime Deschamps, quarti con 129.73 ( 64.11, 65.62) dopo aver commesso due sbavature nei salti in parallelo. A vincere il segmento sono stati nuovamente gli statunitensi ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023) Si chiude con una conferma la stagione 2022-2023 di Sarae Niccolò. Gli azzurri hanno infatti chiuso al terzo posto il programmadel2023, competizione a squadre diin scena questo weekend in Giappone, a Tokyo. I Campioni d’Europa in carica, malgrado due detrazioni scaturite da una time violation e da una caduta insolita nel triplo salchow lanciato, hanno realizzato in maniera positiva dieci elementi su undici, attestandosi nuovamente oltre i 130 punti guadagnando 130.22 (65.20, 67.02) regolando i canadesi Deanna Stellato Dudek-Maxime Deschamps, quarti con 129.73 ( 64.11, 65.62) dopo aver commesso due sbavature nei salti in parallelo. A vincere il segmento sono stati nuovamente gli statunitensi ...

