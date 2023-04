Passeggeri della notte, recensione: Charlotte Gainsbourg guida un film malinconico e di grande umanità (Di sabato 15 aprile 2023) La recensione di Passeggeri della notte, il quarto lungometraggio dal regista di Amanda presentato alla Berlinale dello scorso anno: un’opera di rara sensibilità, fluviale ed eterea come le vite che racconta o la notte Dopo aver apprezzato Charlotte Gainsbourg ne L’accusa e averla rivista in The Pale Blue Eye finalmente torna al cinema da protagonista in questo Passeggeri della notte, il quarto film del regista francese Mikhaël Hers già autore di Amanda e This Summer Feeling. Un’opera molto intima e raccolta che narra dell’incontro tra una madre appena separatasi dal marito e una giovane ragazza senza una casa nella Parigi del 1984, e di come le loro vite siano destinate ad incrociarsi di nuovo nel ... Leggi su spettacolo.eu (Di sabato 15 aprile 2023) Ladi, il quarto lungometraggio dal regista di Amanda presentato alla Berlinale dello scorso anno: un’opera di rara sensibilità, fluviale ed eterea come le vite che racconta o laDopo aver apprezzatone L’accusa e averla rivista in The Pale Blue Eye finalmente torna al cinema da protagonista in questo, il quartodel regista francese Mikhaël Hers già autore di Amanda e This Summer Feeling. Un’opera molto intima e raccolta che narra dell’incontro tra una madre appena separatasi dal marito e una giovane ragazza senza una casa nella Parigi del 1984, e di come le loro vite siano destinate ad incrociarsi di nuovo nel ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fabiopetrocelli : RT @Fincantieri: Un terzo della flotta mondiale di navi da crociera è uscito dai cantieri #Fincantieri, portando in giro per il mondo 8 mil… - flamanc24 : RT @effetronky: #Titanic ecco il filmato dell'epoca l'imbarco dei passeggeri, il capitano, l'equipaggio, la partenza le immagini eccezio… - edomsi : @MiAirports, l’accesso in lounge Sforza è consentito ai passeggeri SkyPriority AirEuropa come era nella Monteverdi?… - afspagnuolo : RT @effetronky: #Titanic ecco il filmato dell'epoca l'imbarco dei passeggeri, il capitano, l'equipaggio, la partenza le immagini eccezio… - eugeniogaltieri : RT @effetronky: #Titanic ecco il filmato dell'epoca l'imbarco dei passeggeri, il capitano, l'equipaggio, la partenza le immagini eccezio… -