“Passeggeri della notte”, con Charlotte Gainsbourg reinventarsi a Parigi (Di sabato 15 aprile 2023) “Miei cari Passeggeri della notte, madame Dorval vi accompagnerà come ogni notte fino alle 4 di mattina”. Nella Parigi anni ’80, ogni notte non è mai uguale. Se la voce cadenzata, che sussurra alla radio, diventa l’amica delle ore più lunghe e buie della giornata, tutto può accadere. “Passeggeri della notte“, il film di Mikhael Hers con Charlotte Gainsbourg al cinema dal 13 Aprile 2023. Magnifici sconosciuti Passeggeri “Passeggeri della notte”, foto da Facebook “Qui le persone parlano di sé, del proprio passato, della loro infanzia, questa è la regola del gioco“. Vanda Dorval (Emmanuelle Béart) ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 15 aprile 2023) “Miei cari, madame Dorval vi accompagnerà come ognifino alle 4 di mattina”. Nellaanni ’80, ogninon è mai uguale. Se la voce cadenzata, che sussurra alla radio, diventa l’amica delle ore più lunghe e buiegiornata, tutto può accadere. ““, il film di Mikhael Hers conal cinema dal 13 Aprile 2023. Magnifici sconosciuti”, foto da Facebook “Qui le persone parlano di sé, del proprio passato,loro infanzia, questa è la regola del gioco“. Vanda Dorval (Emmanuelle Béart) ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fabiopetrocelli : RT @Fincantieri: Un terzo della flotta mondiale di navi da crociera è uscito dai cantieri #Fincantieri, portando in giro per il mondo 8 mil… - flamanc24 : RT @effetronky: #Titanic ecco il filmato dell'epoca l'imbarco dei passeggeri, il capitano, l'equipaggio, la partenza le immagini eccezio… - edomsi : @MiAirports, l’accesso in lounge Sforza è consentito ai passeggeri SkyPriority AirEuropa come era nella Monteverdi?… - afspagnuolo : RT @effetronky: #Titanic ecco il filmato dell'epoca l'imbarco dei passeggeri, il capitano, l'equipaggio, la partenza le immagini eccezio… - eugeniogaltieri : RT @effetronky: #Titanic ecco il filmato dell'epoca l'imbarco dei passeggeri, il capitano, l'equipaggio, la partenza le immagini eccezio… -