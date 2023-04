Passaretti | Il 7 maggio potrebbe essere la data giusta per coronare il sogno | su Di Lorenzo

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 15 aprile 2023) Mario, direttore de "Ilcuoreazzurro", è intervenuto a "1 Football Club" su 1 Station Radio, queste le sue parole: Previsioni sul match di ritorno contro il Milan? “Sicuramente il Napoli visto contro i rossoneri, mercoledì, non è la stessa squadra che in campionato parevasulle gambe. Nonostante delle defezioni importanti, gli azzurri mi hanno sorpreso, offrendo l’impressione di poter dominare la partita. Naturalmente, ci sarebbe da sottolineare la gestione arbitrale. Un arbitro internazionale non può permettersi di lasciarsi sfuggire la gara. L’ammonizione a Leao, nell’episodio della bandierina, avrebbe permesso a Kovacs di amministrare il match conre sicurezza, e coerenza. Sono fiducioso per il ritorno, soprattutto in virtù del rientro di Osimhen, che consentirà al Napoli di godere di valide alternative ...