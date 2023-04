Passaggio di proprietà auto: tutti i costi e gli esempi | Come si fa (Di sabato 15 aprile 2023) Comprare l’auto usata fa risparmiare ma le spese e la burocrazia del Passaggio di proprietà sono da non sottovalutare. Attenzione al Passaggio di proprietà auto perché ci sono tasse da pagare e adempimenti burocratici da rispettare. Vediamo le regole aggiornate al 2023. Quando c’è il Passaggio di proprietà bisogna mettere in campo l’imposta regionale di trascrizione, i pagamenti all’ACI e l’imposta di bollo più il costo per la trascrizione. C’è anche la richiesta di aggiornamento della carta circolazione e la cifra è in proporzione alla potenza dell’auto. Per il Passaggio di proprietà di norma si spendono tra i 200 e i 1000 euro. Passaggio di proprietà ... Leggi su ilovetrading (Di sabato 15 aprile 2023) Comprare l’usata fa risparmiare ma le spese e la burocrazia deldisono da non sottovalutare. Attenzione aldiperché ci sono tasse da pagare e adempimenti burocratici da rispettare. Vediamo le regole aggiornate al 2023. Quando c’è ildibisogna mettere in campo l’imposta regionale di trascrizione, i pagamenti all’ACI e l’imposta di bollo più il costo per la trascrizione. C’è anche la richiesta di aggiornamento della carta circolazione e la cifra è in proporzione alla potenza dell’. Per ildidi norma si spendono tra i 200 e i 1000 euro.di...

