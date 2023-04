Pari tra Cagliari e Frosinone. Il Genoa corre, il Bari frena. Cadono Sudtirol e Palermo (Di sabato 15 aprile 2023) Il big match del sabato di B si chiude in equilibrio e senza guizzi: all'Unipol Domus, Cagliari e Frosinone non vanno oltre lo 0 - 0. Nelle gare delle 14, il Genoa continua a correre verso la Serie A: ... Leggi su gazzetta (Di sabato 15 aprile 2023) Il big match del sabato di B si chiude in equilibrio e senza guizzi: all'Unipol Domus,non vanno oltre lo 0 - 0. Nelle gare delle 14, ilcontinua are verso la Serie A: ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Christine Lagarde insiste: inflazione alta, la stretta monetaria continuerà. E la Germania pretende rimborsi pari a… - PagellaPolitica : Nel 2021 il tasso di occupazione giovanile in Italia era in media pari al 62,6%. Nel Centro-Nord era al 72,4%, nel… - F_DAltavilla : @KersevanRoberto @fabiominelli Ma quanto ti agiti ????. Sembri un adolescente nelle chat dei videogame. Sei cosi' sol… - andy_reds : RT @PagellaPolitica: Nel 2021 il tasso di occupazione giovanile in Italia era in media pari al 62,6%. Nel Centro-Nord era al 72,4%, nel Mez… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Serie B, pari a reti bianche tra Cagliari e Frosinone. La classifica aggiornata -