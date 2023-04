(Di sabato 15 aprile 2023) Succede tutto nei primi quarantacinque minuti: dopo trenta secondi passa ilgrazie ache buca Maignan su assist di Posch. A cinque minuti dalla fine del primo tempo ècon una gran conclusione dal limite a riequilibrare il parziale. Secondo tempo falloso e giocato in contropiede da ambedue le squadre. I rossoneri sprecano nel finale con Diaz. Proteste finali delper un tocco di mano in area di Lucumì. Finisce 1-1

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SeAz01 : RT @lucio_silla4: @ilpresidenthe La svirilizzazione e la demonizzazione dell’uomo bianco e la estrema promiscuità/indipendenza della donna… - BallettiRoberto : @ChiodiDonatella Certo che due rotture de cojoni così una appresso all'altra hanno bisogno di un antidoto del gener… - George47766374 : RT @lucio_silla4: @ilpresidenthe La svirilizzazione e la demonizzazione dell’uomo bianco e la estrema promiscuità/indipendenza della donna… - lucio_silla4 : @ilpresidenthe La svirilizzazione e la demonizzazione dell’uomo bianco e la estrema promiscuità/indipendenza della… - GarbGiovanni : @Agenzia_Ansa Allora non è più competizione, è un lasciar gareggiare fra pochi amici di pari pensiero politico. Qua… -

...Consiglio costituzionale si sono pronunciati a favore delle disposizioni chiave della riforma... Due terzi,al 66 per cento, degli intervistati in un sondaggio condotto dall'osservatorio Toluna ...... quando si sposta più avanti cambia tutto e segna anche il gran gol delcon una botta di ... Massa 5 - Aveva arbitrato già due partiteBologna e Milan. Entrambe disputate a San Siro, la prima in ...Gli ospiti prendono le distanze da Montanari Un attacco che non ha tuttavia fatto presa, al... E persino il direttore della Stampa Massimo Giannini, che non è di sicuroi sostenitori del ...

Pari fra Bologna e Milan, a Sansone risponde Pobega ilGiornale.it

Succede tutto nei primi quarantacinque minuti: dopo trenta secondi passa il Bologna grazie a Sansone che buca Maignan su assist di Posch. A cinque minuti dalla fine del primo tempo è Pobega con una gr ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...